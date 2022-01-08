34-річний громадянин РФ прибув учора в Бориспіль авіарейсом зі Стамбула.

Ще одному російському актору заборонили в’їзд в Україну через зйомки у тимчасово окупованому Криму, куди він потрапив, порушуючи порядок в'їзду.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

34-річний громадянин РФ прибув учора в Бориспіль авіарейсом зі Стамбула.

"Під час проведення необхідних заходів контролю прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" встановили, що росіянин, який є актором театру і кіно, порушував порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму. Там він брав участь у зйомках російського серіалу", - йдеться у повідомленні.

В ході бесіди іноземець усіляко відхрещувався та заперечував перебування на тимчасово окупованому півострові.

Громадянин РФ також зазначив, що прямував в Україну на зйомки.

За порушення норм українського законодавства громадянина РФ в Україну прикордонники не пропустили, крім того, він отримав заборону в’їзду в Україну на найближчі три роки. Чоловік повернеться назад зворотним рейсом. Прізвище не розголошується.

Проте, за даними джерел УП, мова йде про російського актора В’ячеслава Чепурченка. Він брав участь у зйомках серіалу "Гурзуф" в окупованому Росією Криму.

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