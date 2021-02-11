Їх роман почався після того, як Анастасія Зінченко опинилася в епіцентрі захворюваності в китайському місті Ухань. І забирати її полетів особисто Максим Соколюк.

Анастасія Зінченко, яка прославилася після того, як на початку пандемії коронавірусу відмовилася залишати китайське місто Ухань без своєї кишенькової собачки, напередодні Дня Валентина вирушила в Африку зі своїм коханим – керівником Держміграційної служби Максимом Соколюком.

Фотографіями з відпочинку дівчина поділилася в Instagram.

Їх роман почався після того, як Анастасія Зінченко опинилася в епіцентрі захворюваності в китайському місті Ухань. І забирати її полетів особисто Максим Соколюк. З того часу у пари зародилися відносини. І це при тому, що чиновник був тоді ще офіційно одружений.

Минулого тижня Соколюк і Зінченко, які живуть у цивільному шлюбі на орендованій квартирі, полетіли у відпустку. Закохані вирушили в Танзанію, на острів Занзібар, де на туристів чекають теплі води Індійського океану, екзотичні фрукти і хороші готелі.

У середині відпочинку пара вирушила на сафарі. Вони вибрали дводенну подорож на материкову частину Африки, щоб подивитися, як живуть дикі тварини в їх природному середовищі існування.

Як повідомляє "Страна", Максим і Настя вибрали екскурсію з ночівлею і перельотом на невеликому літаку. Таке задоволення на одного туриста коштує близько 22 тисяч гривень. А тур на 7 днів в пристойному п'ятизірковому готелі на Занзібарі з авіаквитком, проживанням і харчуванням "все включено" коштує щонайменше 42 тисячі з людини.

Тобто, путівки та екскурсія для пари обійшлася в середньому у 128 тисяч гривень. При цьому в декларації голови міграційної служби України зазначено, що його зарплата на держслужбі у 2019 році склала 1365069 гривень або 113775 гривень на місяць.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН