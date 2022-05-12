Зовсім скоро сім’я вирушить на протезування та реабілітацію до США.

11-річний Ярослав з Новгородського (Донецька область) дбає про маму і сестру-близнючку, яким відірвало ноги під час ракетного удару по вокзалу в Краматорську.

Про це повідомляє Перше медичне об'єднання міста Львова.

"Він подорослішав тієї миті, коли російська ракета прилетіла на вокзал Краматорська. Сестра-близнючка і мама, які були на пероні, лишилися ніг: дівчинка - обох, жінка - однієї. І 11-річний Ярослав тепер їх доглядає. Навіть сам ходить в магазин поряд з лікарнею", - йдеться у повідомленні.

Рідний тато дітей помер, а вітчим наразі на фронті. Мати Наталя наважилась на евакуацію дітей на початку квітня. Планули виїхати евакуаційним потягом з Краматорська.

Поки родина чекала на потяг на вокзалі, 11-річна Яна попросила у мами чаю, який на пероні готували волонтери.

Син Ярослав залишився стерегти речі в приміщенні. Саме завдяки цьому він єдиний вцілів - коли його мама та сестра вийшли на перон, пролунав вибух.

"Наталя, яка досі не може собі пробачити того походу за чаєм, пригадує: коли розплющила очі, все було в крові. Потім побачила, що у доньки немає ніг. А після того, як не змогла підвестися, зрозуміла, що і сама без однієї кінцівки", - розповідають в медзакладі.

На щастя, родині вдалося дістатися до Львова евакуаційним потягом. Уже кілька тижнів вони перебувають в Дитячій лікарні Св. Миколая.

Зовсім скоро сім’я вирушить на протезування та реабілітацію до США.

Ракетний удар по Краматорську: що відбувалося

Як повідомляв УНІАН, вранці 8 квітня війська РФ завдали удар ракетою "Точка-У" з написом "За детей" по залізничному вокзалу Краматорська, де перебували близько 4 тисяч цивільних. Переважно жінки, діти та літні люди чекали на евакуаційний потяг.

Внаслідок удару загинули 59 людей.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на тверду глобальну реакцію щодо цього воєнного злочину російських окупантів.

Російські пропагандисти тим часом змонтували ролик з титрами в стилі BBC, який нібито доводив, що Україна сама здійснила удар по залізничному вокзалу. Однак британська телемовна компанія спростувала заяви РФ.

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