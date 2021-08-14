Спробу нападу на нардепа раніше засудив президент Володимир Зеленський.

Нардеп від "Слуги народу" й олімпійський чемпіон Жан Беленюк, на якого сьогодні намагалися напасти в центрі Києва, подякував усім за підтримку.

Про це йдеться в дописі на його сторінці у Facebook.

"Дякую всім, хто пише слова підтримки, отримав сотні дзвінків, але вже нема сил щось коментувати. Зі мною все Ок! Хочу відпочити! Дні по прильоту з Токіо дійсно стали вкрай активними", - написав Беленюк.

Окремо він подякував очільнику МВС Денису Монастирському й співробітникам Нацполіції за оперативну реакцію.

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"Дав всі необхідні покази. Я люблю свою країну, вона мені дала все що маю і ніхто мене не змусить кудись поїхати, а неадеквати існують абсолютно скрізь! Просто інколи вони трапляються на нашому шляху", - наголосив він.

Конфлікт з Жаном Беленюком у Києві: подробиці

Народний депутат та олімпійський чемпіон Жан Беленюк заявив, що на нього ледь не напали у центрі Києва.

За його словами група молодиків намагалася його спровокувати, вигукуючи образливі речі типу: "чорна мавпа щось знає про патріотизм?!" та "вали до Африки!".

На інцидент вже відреагували в "Слузі народу". Також щодо цього висловився президент Володимир Зеленський.

Правоохоронці за фактом цієї події проводять перевірку.

Автор: Юрій Годован