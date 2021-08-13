Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції.

Поліція з'ясовує обставини інциденту у центрі Києва щодо образ і намагання спровокувати конфлікт з народним депутатом України Жаном Беленюком.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, сьогодні під час моніторингу мережі інтернет поліцейськими була виявлена публікація, в якій один із народних депутатів України повідомляє про інцидент, що стався з ним у центрі столиці.

Правоохоронці встановлюють обставини події та причетних осіб.

В повідомленні сказано, що подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Після проведення перевірки їй буде надана правова кваліфікація.

Спроба нападу на Беленюка

Як повідомляв УНІАН, Народний депутат України від фракції "Слуга народу", олімпійський чемпіон Жан Беленюк розповів, як в центрі Києва його намагалися спровокувати на конфлікт кілька молодиків, викрикуючи образливі речі типу: "чорна мавпа щось знає про патріотизм?!" та "вали до Африки!".

Він повідомляє, що до бійки справа не дійшла і з ним все нормально. Беленюк не написав, чи звернувся з цього приводу до правоохоронних органів.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня український борець греко-римського стилю, народний депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк виграв золоту нагороду на Олімпійських іграх в Токіо.

Автор: Надя Пришляк