З чоловіком, якого затримали біля Українського дому, поліцейські провели профілактичну бесіду і відпустили.

У Києві акція на підтримку трансгендерів завершилась на Поштовій площі.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники Транс-маршу прийшли ходою з Михайлівської на Поштову площу.

Там організатори заходу закликали учасників зняти предмети одягу, які можуть ідентифікувати їх. Після цього поліція очепила вхід до станції метро «Поштова площа» і запустила туди спочатку учасників ходи.

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Потім вхід до метро відкрили для всіх пасажирів.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник поліції Києва Андрій Крищенко по завершенню заходів, сьогоднішні акції в центрі Києва прихильників і опонентів трансгендеризму відбулися без порушень громадського порядку та затриманих. За його словами, порушень громадського порядку та затриманих під час акцій не було, заходи пройшли мирно.

Щодо чоловіка, якого затримали біля Українського дому поліцейські, Крищенко повідомив, що у нього жодних заборонених предметів не було, він нічого протиправного не скоїв, тому поліцейські провели з ним профілактичну бесіду і відпустили. Крищенко уточнив, що цей чоловік був не від організації противників Транс-маршу.

Також начальник поліції Києва зауважив, що прихильники традиційних цінностей не намагалися переслідувати учасників Транс-маршу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві відбувся Транс-марш. В ньому взяли участь прихильники трансгендеризму. Також акцію провели прихильники традиційних цінностей.

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Автор: Дмитро Хилюк