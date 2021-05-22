У Києві під час Транс-маршу правоохоронці затримала чоловіка / фото УНІАН / Дмитро Хилюк
У Києві під час Транс-маршу правоохоронці затримала чоловіка.
Як передає кореспондент УНІАН, коли учасники Транс-маршу йшли вулицею Трьохсвятительською поліцейські помітили чоловіка, який біг через парк навипередки ході. У руках він тримав хрест.
Поліцейські кинулися йому навздогін і затримали на схилі пагорбу за Українським домом.
Наразі учасники акції вже пройшли Європейську площу і йдуть в бік Володимирського узвозу.
Нагадаємо, у Києві вжито безпрецедентних заходів безпеки через акції трансгендерних людей та їхніх ідеологічних противників.
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