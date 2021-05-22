Його затримали в парку неподалік Українського дому.

У Києві під час Транс-маршу правоохоронці затримала чоловіка.

Як передає кореспондент УНІАН, коли учасники Транс-маршу йшли вулицею Трьохсвятительською поліцейські помітили чоловіка, який біг через парк навипередки ході. У руках він тримав хрест.

Поліцейські кинулися йому навздогін і затримали на схилі пагорбу за Українським домом.

Наразі учасники акції вже пройшли Європейську площу і йдуть в бік Володимирського узвозу.

Нагадаємо, у Києві вжито безпрецедентних заходів безпеки через акції трансгендерних людей та їхніх ідеологічних противників.

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Автор: Дмитро Хилюк