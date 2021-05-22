Декілька сотень правоохоронців наразі перебувають на Михайлівській площі.

У Києві на Михайлівській площі вжито безпрецедентних заходів безпеки через акції трансгендерних людей та їхніх ідеологічних противників.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі на Михайлівській площі декілька сотень нацгвардійців та поліцейських.

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На бічних вулицях припарковані десятки поліцейських автомобілів та автозаків.

Очікується, що о 13:00 на Михайлівській площі відбудеться київський Транс-Марш, організаторами якого є громадські організації «КиївПрайд» та «Когорта». Марш проведуть до другої річниці затвердження Міжнародної класифікації хвороб 11 перегляду Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Також запланована акція їхніх ідеологічних противників під назвою «Молитва за звільнення ЛГБТ людей від гріховної залежності», організована ВО «Християнський фронт». Її учасники розмістилися біля пам’ятника княгині Ольги. Вони тримають в руках плакати: «Пропаганда гомосексуалізму є загрозою національній безпеці», «Ні усиновленню дітей трансгендерами», «Ні пропаганді трансгендеризму». В акції беруть участь не більше двох десятків осіб.

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Автор: Дмитро Хилюк