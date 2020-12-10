З початку дії карантинних обмежень кількість зареєстрованих безробітних збільшилася майже на 60 тисяч.

Одним з наслідків запровадження в Україні так званого карантину вихідного дня стало зростання рівня безробіття. Станом на сьогодні в країні налічується 420 тисяч тільки офіційно зареєстрованих безробітних.

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Як зазначив прем'єр, карантин вихідного дня не мав значного впливу на економіку України та в цілому ВВП сильно не постраждав.

«Можна говорити, що карантин вихідного дня вплинув на рівень зайнятості. Це негативний вплив, він є, він відстежується за графіками», – заявив прем'єр.

За його словами, в березні на початок карантину в Україні була 361 тисяча зареєстрованих безробітних, місяць тому – 396 тисяч, а сьогодні – вже 420.

«Ви бачите – після карантину вихідного дня цифра зросла. Тобто ось відповідь: ВВП не постраждав, але ось люди, ми маємо другий пік звернень щодо безробіття: перший був після початку карантину», – сказав Шмигаль.

Карантин в Україні: посилення обмежень

9 грудня Кабінет міністрів прийняв рішення посилити карантинні обмеження в Україні в січні 2021-го.

Посилені обмеження будуть введені після новорічних та різдвяних свят – з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня. Всього обмеження триватимуть 16 днів.

Про основні заборони під час січневого карантину читайте за посиланням.

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Автор: Катерина Шварц