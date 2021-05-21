У МЗС сподіваються найближчим часом розпочати евакуацію українців з огляду на досягнення домовленості про припинення вогню між Ізраїлем та радикальним ісламістським рухом ХАМАС.

У Міністерстві закордонних справ заявляють, що кількість українців, які бажають покинути сектор Газа, зросла до близько 140 осіб.

Про це у коментарі УНІАН повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"На доручення президента України Міністерство закордонних справ відпрацьовує комплекс заходів задля евакуації українців із сектора Газа. Початок евакуації досі стримували продовження бойових дій та відсутність гарантій безпеки для безпечного виїзду наших громадян. Водночас, після досягнення домовленості між Ізраїлем та ХАМАС про припинення вогню сподіваємося розпочати повернення громадян України із зони конфлікту вже найближчим часом. Ключовим фактором і надалі залишатиметься безпека", - наголосив Ніколенко.

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Речник уточнив, що наразі близько 140 українців виявили бажання повернутися до України. "Здебільшого, це – жінки і діти, які мешкають в секторі Газа", - додав Ніколенко.

"Маємо також звернення від кількох урядів іноземних держав вивезти і їхніх громадян. Відповідно, ми говоримо про міжнародний характер цієї гуманітарної місії. Зараз важливо, аби громадяни України чітко дотримувалися інструкцій посольства України в Ізраїлі щодо логістичних питань і орієнтувалися виключно на офіційні повідомлення. Вони та їхні родичі можуть також звертатися на "гарячу лінію" МЗС", - сказав дипломат.

Бойові дії у секторі Газа: що відомо

Сьогодні, 21 травня, почала діяти домовленість про припинення вогню між армією Ізраїлю і радикальним ісламістським угрупуванням ХАМАС у секторі Газа, досягнута за посередництва Єгипту.

До цього за понад 10 днів бойових дій загинуло більше ніж 200 осіб.

Раніше повідомлялось, що 120 українців виявили бажання повернутися із сектора Газа на Батьківщину.

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Автор: Віталій Саєнко