Кошти можуть бути використані для виплат зарплат працівникам у державному секторі, для підтримки системи соціального захисту та виплати пенсій.

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії додатково виділить 100 млн доларів на допомогу Україні.

Про це йдеться в заяві на сайті британського уряду.

Відзначається, що Великобританія виділяє додаткові 100 млн доларів безпосередньо до державного бюджету України для пом'якшення фінансового тиску, викликаного неспровокованим і незаконним вторгненням Росії.

Ці кошти можуть бути використані для виплат зарплат працівникам у державному секторі, для підтримки системи соціального захисту та виплати пенсій.

Кошти будуть надані через Світовий банк.

"З початку незаконного і жорстокого нападу Росії ми бачили, як потужно світ виступив у солідарності з непохитним народом України. Допомогу Великобританії вже отримують ті, хто найбільше її потребує, вони отримують медичні товари та речі першої необхідності. Хоча тільки Путін може повністю припинити страждання в Україні, нове сьогоднішнє фінансування покликане допомогти тим, хто стикається з погіршенням гуманітарної ситуації", - підкреслив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Війна проти України: