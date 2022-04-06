Понад 160 тисяч осіб не мають світла, зв’язку, доступу до медицини, тепла чи води.

У Маріуполі погіршується гуманітарна ситуація.

Як повідомляється у мікроблозі у Twitter Міністерства оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки, важкі бої та авіаудари російських військ продовжуються у місті.

"Гуманітарна ситуація у Маріуполі погіршується. Понад 160 тисяч осіб не мають світла, зв’язку, доступу до медицини, тепла чи води. Російські війська блокують доступ до гуманітарної допомоги, щоб змусити захисників здатися", - йдеться у повідомленні.

Блокада Маріуполя: що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, бої за Маріуполь йдуть з самого початку російського вторгнення в Україну.

Війська РФ намагаються взяти під повний контроль територію України на південному сході, щоб забезпечити собі сухопутний коридор з ОРДЛО в окупований Крим.

Омбудсмен Людмила Денисова зазначила, що російські окупанти вивозять українців до Росії і відбирають у них документи.

Всього вже насильно депортували близько 400 тисяч українців, у тому числі і з Маріуполя.

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