Насамперед, підприємства мають бути визнані критично важливими, відповідно до критеріїв урядової постанови № 76.

Бронювати співробітників через "Дію" зможуть критично важливі підприємства або ті, які забезпечують потреби армії, надають послуги Силам оборони України.

Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця директора Департаменту з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України Валерія Ткач. Зазначається, що критерії визнання підприємства критично важливим є в урядовій постанові №76.

"Там оприлюднені вісім критеріїв, і для того, щоб підприємство стало критично важливим, потрібно відповідати мінімум трьом з семи. Але в різних сферах діяльності це по-різному. Наприклад, у Міністерства освіти є своя сфера їхніх підприємств і вони визначають по критеріях, а у Міністерства охорони здоров’я своя сфера, тощо. Тому міністерства визначають, якщо підприємство звернулося, перевіряють за відповідністю критеріїв і виносять рішення. Також в постанові № 76 описано ряд підприємств, які є критично важливі", – зазначила Ткач.

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Вона також розповіла про те, що треба знати роботодавцям. У першу чергу, підприємства мають бути визнані критично важливими. Після цього через портал "Дія" керівник підприємства зможе додати список співробітників, яких він хоче забронювати.

"Йому буде відображено відповідний ліміт на бронювання. Тому він буде розуміти, яка кількість йому доступна до бронювання. Умовно, якщо в компанії працює 100 військовозобов’язаних, 50% ліміт, тобто 50 військовозобов’язаних він зможе забронювати. А після цього автоматично будуть відбуватися перевірки в реєстрах "Оберіг" та перевірка, чи дійсно ця особа, яку хоче забронювати керівник підприємства працевлаштована", – пояснила Ткач.

Після цього буде здійснюватися автоматичне бронювання, а результат керівник отримає в кабінеті на порталі "Дія" та на електронну пошту.

"У співробітника, якщо бронювання є успішним, в "Резерв+" буде відображена ця інформація про бронювання і дату завершення бронювання", – додала вона.

Структура бронювання працює таким чином, що визначення і повна відповідальність – на керівнику підприємства, оскільки саме він володіє інформацією про тих унікальних співробітників, без яких його підприємство не зможе повноцінно функціонувати. Тому він своїм підписом засвідчує цей перелік і передає список на бронювання, акцентувала Ткач.

Щодо термінів, коли запрацює послуга процедури бронювання для підприємств та організацій у "Дії", то зараз Мінцифри займається технічною реалізацією цього задуму.

"Зокрема, налагоджуємо інформаційну взаємодію між реєстрами "Оберіг" і Пенсійного фонду, а також взаємодію між порталом "Дія" та "Оберіг" для того, щоб здійснювались ці автоматичні перевірки. За нашими розрахунками, послуга запрацює протягом місяця. Тож стежте за нашими соціальними мережами, ми обов’язково повідомимо. Буде звісно бета-тестування і ми залучимо всіх бажаючих до тестування", – резюмувала Ткач.

Бронювання працівників через "Дію"

Як повідомляв УНІАН, бронювання від мобілізації стане доступним у застосунку "Дія" вже у липні. Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповідав, що на першому етапі забронювати своїх співробітників онлайн зможуть критично важливі підприємства та компанії, які працюють на потреби Сил оборони.

Він зазначав, що замість заяв у паперовому вигляді, збору підписів та довгого очікування, бізнес чи держані органи отримують швидкий та прозорий процес, без людського фактору і матимуть "результат за годину".

Варто зазначити, що у червні Кабмін оновив підходи до бронювання працівників. Для цього уряд модернізував чинну постанову №76. Зокрема, до 100 % працівників зможуть забронювати підприємства ОПК та енергетики. Крім того, збільшили термін бронювання для критичних підприємств від 6 місяців до 12 місяців та дозволили бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.

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