МКІП робитиме усе залежне, аби не допустити розміщення у Будинку профспілок будь-яких розважальних закладів.

Міністерство культури та інформаційної політики направило запит до керівництва Федерації профспілок України через інформацію ЗМІ про намір відкрити в Будинку профспілок, який був штабом Революції гідності й де під час пожежі загинули двоє людей, покерний клуб з проханням «ретельно розібратися у ситуації».

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у своєму Telegram-каналі.

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«Звістка про те, що у Будинку профспілок на Майдані збираються відкрити покерний клуб, шокувала. У першу чергу як громадянина. У будівлі, де під час Революції гідності був штаб Майдану. Там, де під час пожежі загинули люди. Пам’ять про трагічні події тих днів має бути збережено, а меморіальний спадок вшановано достойно», - заявив він.

Ткаченко висловив стурбованість такими діями та рішеннями. «Очевидно, що для «спортивного покеру» там не місце», - наголосив міністр.

За його словами, Міністерство культури та інформаційної політики вже направило запит до керівництва Федерації профспілок України, щоб ретельно розібратися у ситуації.

«У випадку, якщо факт буде доведено - МКІП робитиме усе залежне, аби не допустити розміщення у Будинку профспілок будь-яких розважальних закладів», - підкреслив Ткаченко.

Що трапилось

28 січня журналісти «Слідство.Info» повідомили, що у Будинку профспілок на Майдані, який був штабом Революції гідності і де під час пожежі загинули двоє людей, планують відкрити покерний клуб на тисячу квадратних метрів.

Представники ЗМІ зафіксували, що цей клуб має ознаки підпільного казино, де гратимуть на гроші. Водночас Федерація профспілок зазначала, що відкриття розважальних закладів у Будинку профспілок є недоцільним.

За даними розслідувачів, підвальне приміщення площею близько тисячі квадратів Федерація профспілок віддала в оренду понад півтора роки тому. Судячи із держреєстру нерухомості, ці площі планують використовувати для роботи клубу спортивного покеру. Договір оренди розрахований на 10 років.

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Автор: Костянтин Гончаров