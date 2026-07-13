В Одесі російський дрон влучив у багатоповерхівку: що відомо

Також пошкоджено дах будівельного супермаркету.

Ввечері 12 липня росіяни атакували Одещину ударними дронами, один з яких влучив у багатоповерхівку в Одеському районі. Як передає кореспондент УНІАН, з самого ранку неділі в Одесі та області неодноразово оголошували повітряну тривогу.

Зокрема, сирена пролунала й пізно ввечері через те, що російські дрони знов почали сунути з боку Чорного моря на регіон. В обласному центрі було чути вибухи, моніторингові канали проінформували, що "Шахеди", серед яких – реактивні, фіксуються у різних районах.

Згодом начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, ворог атакує Одещину ударними БпЛА. За попередньою інформацією, в Одеському районі є влучання у верхні поверхи багатоповерхового житлового будинку. Іншим російським дроном пошкоджено дах будівельного супермаркету.

Відео дня

"Виникли пожежі, які наразі вже ліквідовані. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - зазначив посадовець.

Наразі атака триває, тому Кіпер закликав людей перебувати у безпечних місцях.

За словами очевидців, влучання сталося, зокрема у дах одній з багатоповерхівок житлового масиву "Райдужний".

Атаки РФ по Одещині

Як писав УНІАН, російська окупаційна армія останнім часом майже безперервно тероризую Одещину дроновими та ракетними ударами. Зокрема, 11 липня було завдано по Одесі балістичного удару, через що загинуло щонайменше двоє людей. Ще кілька осіб отримали поранення. Під удар потрапив об’єкт цивільної інфраструктури. За даними АМПУ, в одному з портів пошкоджено вантажні автомобілі, загинули водії. Також було пошкоджено цивільне торгівельне судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс - на борту виникла пожежа.

Напередодні, 10 липня, окупанти атакували Одещину крилатими ракетами – в одному з портів, на території термінала, загинув 50-річний докер-механізатор. Пошкоджено об'єкти цивільної портової інфраструктури та спеціалізовану техніку.

Вас також можуть зацікавити новини: