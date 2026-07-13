В Єгипті археологи виявили 3000-річну гробницю: науковці розповіли подробиці відкриття

За даними Міністерства туризму, гробниця належала чоловікові на ім’я Пасер.

Археологи виявили гробницю віком 3 000 років поблизу міста Луксор на півдні Єгипту, повідомили в неділю офіційні джерела, пише CBS News.

Видання зазначило, що це чергове відкриття в серії знахідок, які, як сподіваються чиновники, сприятимуть розвитку туризму.

За даними Міністерства туризму та старожитностей Єгипту, гробницю, яка, як встановлено, належала чоловікові на ім’я Пасер, виявила голландська археологічна експедиція з Лейденського університету в некрополі Шейх Абд ель-Курна на Західному березі Луксора.

Відео дня

В статті розповідається, що команда археологів працюватиме над ідентифікацією похованих там людей та з’ясуванням додаткової інформації про них.

Пояснюється, що на основі художнього стилю написів фахівці вважають, що гробниця датується періодом правління династії Рамесидів, який охоплює 19-ту та 20-ту династії Єгипту.

Також археологи додали, що гробниця, розташована на схід від раніше відомого поховального комплексу, відповідає традиційному плануванню приватних фіванських гробниць епохи Нового Царства (1570–1069 рр. до н. е.).

"Вона складається з відкритого внутрішнього двору, що веде до висіченої у скелі каплиці у формі перевернутої літери "Т", з похоронними камерами, висіченими нижче рівня землі", - йдеться в статті.

Зазначається, що археологи виявили у дворі кілька добре збережених архітектурних елементів, зокрема лаву з глиняної цегли, призначену для розміщення похоронної стели, та сходи, з боків яких розташовані похилі рампи, що ведуть до входу.

Видання поділилося, що всередині гробниці написи з ім’ям Пасера зображують його під час поклоніння різним божествам у святилищах, а також сидячим разом із дружиною перед жертовним столом.

Команда археологів зазначила, що подальша документація та дослідження триватимуть, щоб встановити, хто був похований у гробниці, та краще зрозуміти її історичний та археологічний контекст.

Примітно, що ця знахідка з’явилася в той час, коли Єгипет прагне популяризувати нові археологічні відкриття з метою підтримки туризму – ключового джерела іноземної валюти для країни.

В статті йдеться, що в Луксорі знаходяться одні з найвизначніших у світі стародавніх та археологічних пам’яток. За даними Міністерства туризму, нещодавня знахідка є частиною дослідницького проєкту, який триває з 2018 року.

Видання зазначило, що минулого року, також неподалік від Луксора, після понад 20 років реставраційних робіт для відвідувачів знову відкрили велику гробницю фараона. У цій гробниці збереглися фрески, що зображують Аменхотепа III, який правив Стародавнім Єгиптом у період з 1390 до н. е. по 1350 до н. е., а також групу давньоєгипетських богів.

Більше того, цього року в Єгипті, у північній провінції Бехейра, поблизу узбережжя Середземного моря, археологи повідомили, що виявили артефакти на території греко-римського кладовища, вік якого становить понад 2 300 років. Ці артефакти свідчать про еволюцію похоронних звичаїв протягом приблизно шести століть.

Інші цікаві знахідки

Раніше УНІАН повідомляв, що біля південного узбережжя Італії археологи виявили корабель, що затонув понад 2400 років тому. Повідомляється, що знахідку помітили під час дослідження морського дна, яке проводили в рамках підготовки до будівництва офшорної вітроелектростанції. Судно лежить на дні Іонічного моря поблизу комуни Монастераче в провінції Реджо-Калабрія. За оцінками дослідників, корабель датується IV–V століттями до нашої ери. На його борту зберігся вантаж із понад 300 амфор. Цю посуду з глини в античному Середземномор'ї використовували для перевезення вина, оливкової олії, зерна та інших товарів.

Також ми писали, що у східній Туреччині дослідники знайшли доісторичну печеру. На її стінах близько 100 намальованих людських і тваринних фігур. Це місце може стати однією з найважливіших печер з наскельними малюнками, які коли-небудь виявляли в Анатолії. Печеру було виявлено під час польових робіт у каньйоні Тохма в Малатії міждисциплінарною групою під керівництвом доктора Левента Іскендероглу з Університету Іненю. Каньйон Тохма в районі Даренде провінції Малатья вже відомий своїми скелястими кручами та річковим ландшафтом.

Вас також можуть зацікавити новини: