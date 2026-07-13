В Китаї на ринку електромобілів склалася абсурдна ситуація, - Bloomberg

Китайці міняють автомобілі частіше, ніж телефони.

Бум електромобілів в Китаї призвів до небаченої ситуації. Нині середній вік таких машин в Піднебесній є меншим, ніж середній вік смартфона. Про це пише Bloomberg.

"Середній вік електрокарів на китайських дорогах складає усього 1,8 року, у той час як у автомобілів на паливі - 8,2 роки", - пише видання із посиланням на звіт Асоціація виробників автомобілів Китаю.

Зазначається, що наразі середній вік електромобіля в Китаї є меншим, ніж період, протягом якого більшість людей користуються одним і тим самим смартфоном.

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Ситуації посприяв швидкий прогрес в технології акумуляторів, програмного забезпечення та чіпів. Але, що цікаво, свій внесок, ймовірно, зробило і швидуке знецінення електромобілів на вторинному ринку. Уже після трьох років експлуатації електромобіль втрачає близько 57% від початкової ціни, що значно нижче за ціну звичайних автомобілів такого ж віку. Ця обставина може підштовхувати авловласників швидше продавати свої електромобілі, не чекаючи, доки вони не втратять в ціні ще більше.

Звіти показують, що основними покупцями електромобілів в Китаї є люди у віці до 35 років. При виборі машини вони, як правило, звертають увагу в першу чергу на електронні функції допомоги у керуванні і загалом на цифрові технології. Саме гонитва за покращеними інтелектуальними функціями є головним мотивом зміни машини для 43% власників.

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Також ми розповідали, що Volkswagen оголосив про масштабну трансформацію, яка передбачає скорочення модельного ряду майже наполовину та зменшення складності продукції на 75%. Уже знято з виробництва Touareg і Touran, а також планується припинення випуску кабріолета T-Roc у 2027 році. Компанія скоригує виробничі потужності відповідно до попиту – близько 9 млн авто на рік замість 12 млн у доковідний період.

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