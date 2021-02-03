Потерпілий хлопчик систематично зазнавав знущань з боку однокласника.

На Херсонщині поліцейські склали адмінпротокол щодо булінгу на матір 11-річного школяра, який ображав однокласника.

Читайте такожРада планує ввести нове покарання за домашнє насильствоПро це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Херсонській області.

Зазначається, що подія сталася в одній зі шкіл Бериславського району.

«Перед уроком фізкультури побилися двоє 11-річних однокласників. Потерпілий прийшов додому та пожалівся матері на цькування, після чого жінка зателефонувала в поліцію. Ювенальний поліцейський перевірив інформацію, поспілкувався з учнями та педагогами. Факт булінгу підтвердився», - йдеться у повідомленні.

Як з’ясувалося, потерпілий хлопчик систематично зазнавав знущань з боку однокласника. Що згодом підтвердили учні класу. А вчителі пояснили, що цей однокласник агресивно поводить себе з усіма дітьми, на зауваження вчителів та матері не реагує, жінка не може вплинути на сина.

«Неповнолітній кривдник постійно словесно принижував однокласника, скидав його речі з парти, штовхав та погрожував побити», - додали в поліції.

Стосовно матері кривдника був складений адміністративний протокол за ч. 3 ст. 173-4 «Булінг (цькування) учасника освітнього процесу» Кодексу України про адміністративні правопорушення. З хлопчиком ювенальний поліцейський провів профілактичну роботу. Після розгляду справи у суді матір кривдника має сплатити штраф.

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Автор: Світлана Макринська