З початку пандемії понад 80% українських домогосподарств втратили доходи.

Понад 9 мільйонів українців опиняться в бідності через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Управління ООН з координації гуманітарних справ (UN OCHA) в Україні.

"За даними нещодавнього дослідження ООН, через пандемію COVID-19 Україна може стикнутися із найгіршою рецесією за десятиріччя, внаслідок чого понад 9 мільйонів людей опиняться в бідності", - йдеться у дослідженні.

Як повідомляється, з початку пандемії понад 80% домогосподарств втратили доходи та у більш ніж 40% сімей принаймні один член родини втратив роботу.

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Ситуація на Донбасі

Хоча наразі немає окремих даних стосовно сходу України, ймовірно, соціально-економічні наслідки цього спаду для постраждалого внаслідок конфлікту регіону будуть руйнівними.

"На НПУТ наразі 58% родин повідомили про використання негативних механізмів пристосування для задоволення свої основних потреб, порівняно з 49% на початку 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Також збільшується частка домогосподарств, які мають заборгованість: 15% у вересні проти 11% до початку пандемії.

Нове посилення карантину в Україні

З 9 листопада посилились карантинні обмеження у низці регіонів у зв'язку з оновленим епідеміологічним зонуванням — вся карта стала "помаранчевою" та "червоною", "зелених" та "жовтих" зон не залишилося.

МОЗ запровадило жорсткий "карантин вихідного дня".

Віктор Ляшко заявляє, що Україна переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби.

З понеділка всі планові операції та планові госпіталізації "заборонені в наших лікарнях".

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Автор: Катерина Лиманська