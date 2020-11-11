Понад 9 мільйонів українців опиняться в бідності через пандемію коронавірусу.
Про це повідомляє пресслужба Управління ООН з координації гуманітарних справ (UN OCHA) в Україні.
"За даними нещодавнього дослідження ООН, через пандемію COVID-19 Україна може стикнутися із найгіршою рецесією за десятиріччя, внаслідок чого понад 9 мільйонів людей опиняться в бідності", - йдеться у дослідженні.
Як повідомляється, з початку пандемії понад 80% домогосподарств втратили доходи та у більш ніж 40% сімей принаймні один член родини втратив роботу.
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Ситуація на Донбасі
Хоча наразі немає окремих даних стосовно сходу України, ймовірно, соціально-економічні наслідки цього спаду для постраждалого внаслідок конфлікту регіону будуть руйнівними.
"На НПУТ наразі 58% родин повідомили про використання негативних механізмів пристосування для задоволення свої основних потреб, порівняно з 49% на початку 2020 року", - йдеться у повідомленні.
Також збільшується частка домогосподарств, які мають заборгованість: 15% у вересні проти 11% до початку пандемії.
Нове посилення карантину в Україні
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