У більш ніж 40% сімей принаймні один член родини втратив роботу / Ілюстрація REUTERS

Понад 9 мільйонів українців опиняться в бідності через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Управління ООН з координації гуманітарних справ (UN OCHA) в Україні.

"За даними нещодавнього дослідження ООН, через пандемію COVID-19 Україна може стикнутися із найгіршою рецесією за десятиріччя, внаслідок чого понад 9 мільйонів людей опиняться в бідності", - йдеться у дослідженні.

Як повідомляється, з початку пандемії понад 80% домогосподарств втратили доходи та у більш ніж 40% сімей принаймні один член родини втратив роботу.

Читайте такожУряд обіцяє допомогти бізнесу пережити "карантин вихідного дня": хто і за що отримає компенсацію

Ситуація на Донбасі

Хоча наразі немає окремих даних стосовно сходу України, ймовірно, соціально-економічні наслідки цього спаду для постраждалого внаслідок конфлікту регіону будуть руйнівними.

"На НПУТ наразі 58% родин повідомили про використання негативних механізмів пристосування для задоволення свої основних потреб, порівняно з 49% на початку 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Також збільшується частка домогосподарств, які мають заборгованість: 15% у вересні проти 11% до початку пандемії.

Нове посилення карантину в Україні

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська