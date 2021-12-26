"Країна повинна знати свої резерви, ми повинні бути готовими, бо ситуація зобов'язує", - кажуть у головному управлінні розвідки.

Жінки з малолітніми дітьми та вагітні за новими нормами теж беруться на військовий облік.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

"Вагітні жінки та/або з малолітніми дітьми теж беруться на військовий облік. Як і у випадку чоловіків, ... для жінок враховуватиметься стан здоров’я людини та її сімейні обставини", - йдеться в повідомленні.

Міноборони також повідомляє, що жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час.

У мирний час жінки можуть бути призвані на військову службу та службу у військовому резерві тільки у добровільному порядку (за контрактом).

"Робота з реалізації наказу спланована до кінця 2022 року. На життя громадян до кінця 2022 року ці норми не вплинуть. Мета - приведення до чинного законодавства, країна повинна знати свої резерви, ми повинні бути готовими, бо ситуація зобов’язує", - пише Головне управління розвідки.

До кінця 2022 року у Генеральному штабі Збройних Сил України буде проведено аналіз змін кількості військовозобов’язаних-жінок, що перебувають на військовому обліку.

Читайте такожКожна жінка має прийти до військомату: в ЗСУ пояснили процедуру взяття на військовий облікЯк повідомляв УНІАН, Міноборони 11 жовтня 2021 року схвалило наказ № 313 "Про затвердження переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних".

До переліку професій, представниці яких стануть військовозобов'язаними, включено журналісток, програмісток, музиканток, працівниць ресторанів і готелів, бухгалтерок та багатьох інших. Згодом Міноборони обіцяло уточнити перелік професій.

Закон поширюється на українок віком від 18 до 60 років.

Роботодавці жінок відповідних спеціальностей мають контролювати їхнє перебування на військовому обліку. Недотримання цієї вимоги каратиметься штрафом. Також документи про взяття на облік перевірятимуть при влаштуванні жінок на роботу.

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