Алгоритм для жінок нічим не відрізняється від алгоритму постановлення на військовий облік чоловіків.

Кожна жінка – громадянка України упродовж 2022 року має з'явитися до військомату за місцем реєстрації для того, щоб з'ясувати чи буде вона поставлена на військовий облік в залежності від того чи має вона відповідну професію або освіту.

Про це на брифінгу розповіли начальник Управління персоналу Штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач та військовий комісар Київського обласного територіального центру комплектування Валерій Куценко.

"Цей алгоритм нічим не відрізняється від алгоритму постановлення на військовий облік військовозобов'язаного чоловіка. Є певний перелік професій, які мають бути поставлені на військовий облік за спорідненими військово-обліковими спеціальностями. Тобто, жінка-військовозобов'язана, яка підпадає... Наприклад, бухгалтер. Вона повинна, по-перше, повідомити свого керівника підприємства, по-друге, з'явитися до територіального центру комплектування протягом 2022 року - до кінця 2022 року. І для себе з'ясувати, чи підлягає вона військовому обліку", - зазначив Куценко.

Він пояснив, що в цьому питанні існують вікові обмеження та обмеження за станом здоров'я.

За словами Куценка, жінка-військовозобов’язана приходить до територіального центру комплектування за місцем реєстрації і пише заяву про те, що хоче стати на військовий облік.

"Вона надає відповідні копії й оригінали документів: паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження дітей, свідоцтво про закінчення навчального закладу, довідку з роботи, за якою спеціальність вона працює на даний час", - повідомив Куценко. Також потрібно мати 3 глянцевих фотографії 3х4 см, Covid-сертифікат (у додатку "Дія" або паперовий), і за наявності, стару довідку або приписне свідоцтво з військомату.

У військоматі буде з'ясовано чи придатна жінка до військової служби за станом здоров'я, чи має вона право на відстрочку від служби, в тому числі й у зв'язку з наявністю неповнолітніх дітей, навчанням на стаціонарі та інших підстав, які дають право на таку відстрочку.

Після цього начальником територіального центру комплектування буде ухвалене рішення про те, ставити жінку на облік чи ні.

"У випадку, якщо вона підлягає цьому обліку, вона буде направлена для проходження військово-лікарської комісії там же - за місцем реєстрації свого проживання", - зазначив Куценко.

Роман Горбач підкреслив, що мова не йде про те, що жінок після постановки на облік у центрах комплектації візьмуть служити до армії. Мова йде лише про виконання норм закону щодо військовозобов’язаних як чоловіків, так і жінок. Він також додав, що з 2023 року громадяни України (жінки і чоловіки) які не стануть на облік у військоматах можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу від 850 до 1500 гривень.

Стосовно обов'язків підприємств, установ і організацій, Куценко наголосив, що, незалежно від форм власності, всі вони ведуть первинний облік військовозобов'язаних.

"До цього переліку, крім медичних працівників і осіб, які раніше проходили військову службу, я маю на увазі жінок, на даний час залучаться деякі інші спеціальності, за якими вони працюють. Це ті ж самі бухгалтери і готельно-ресторанний бізнес. Дуже великий перелік - включає близько 35 категорій. Тобто, вони будуть вести цей первинний облік на своїх підприємствах і організаціях. Що стосується фізичних осіб-підприємців, то вони такого обліку не ведуть, і відповідальність за облік військовозобов'язаних... Це покладається на тих осіб, які зареєстровані в нього за договорами і працюють з ним. Якщо він не є керівником установи, організації, підприємства", - пояснив Куценко.

Він додав, що оштрафувати з 2023 року зможуть також і роботодавця, який візьме на роботу жінку без відповідного документа з військомату про те, що вона взята на облік за певною військовою спеціальністю або її не взяли на такий облік через відсутність в неї відповідної професії, освіти, за станом здоров’я чи інших обставин.

Куценко зауважив, що взяття на військовий облік такої великої кількості жінок - це "нове для держави".

Водночас він наголосив, що військовий облік і військова служба - це зовсім різні речі.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство оборони розширило перелік спеціальностей і професій, які передбачають, що жінки мають стати на військовий облік військовозобов'язаних. Документ набув чинності 17 грудня. Жінки повинні будуть стати на облік, якщо їхня професія входить до розширеного переліку й вони придатні до військової служби за станом здоров’я і віком (від 18 до 60 років).

До переліку професій, представниці яких стануть військовозобов'язаними, включено журналісток, програмістів, музикантів, працівниць ресторанів і готелів, бухгалтерів та багатьох інших.

Закон поширюється на українок віком від 18 до 60 років.

Жінок можуть призивати до Збройних сил або залучати до оборонних робіт, але тільки у воєнний час. У мирний же час українки можуть піти в армію добровольцями.

Роботодавці жінок відповідних спеціальностей мають контролювати їхнє перебування на військовому обліку. Недотримання цієї вимоги каратиметься штрафом. Також документи про взяття на облік перевірятимуть при влаштуванні жінок на роботу.

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