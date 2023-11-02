За його словами, це не означає, що немає перепочинку, а бригади відправляються на відновлення.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов Данілов визнає, що питання демобілізації військових дуже складне, на яке у влади, схоже, поки немає відповіді.

"Я думаю, члени Ставки, безпосередні військові, внесуть пропозиції, що повинні бути визначені якісь правила. Я розумію, що є втома, і люди повинні відпочивати", - сказав він в інтерв'ю LIGA.net.

За його словами, це не означає, що немає перепочинку. Бригади відправляються на відновлення, а є такі, яких "звідти і не витягнеш, таке бажання воювати".

Відео дня

"Ми можемо обговорити дуже багато, але якщо це має вийти в нормативно-правовий акт, тобто наказ верховного Головнокомандувача, то має бути офіційне подання в апарат РНБО будь-якого з членів Ставки", - додав Данілов.

Мобілізація в Україні - деталі

Головнокомандувач збройними Силами України, генерал Валерій Залужний заявив про необхідність розширити категорії громадян, які можуть бути призвані на навчання або мобілізацію. За його словами, в українському законодавстві є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від своїх обов'язків.

Представник президента у Верховній Раді, член комітету парламенту з питань безпеки і оборони Федір Веніславський заявив, що зараз немає необхідності посилювати мобілізаційні заходи в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: