У ЦВК спростували повідомлення про необхідність мати COVID-сертифікати чи негативні тести для голосування на виборах 31 жовтня.
"Сьогодні у деяких засобах масової інформації поширююся відомості про те, що у день голосування 31 жовтня на виборчих дільницях у виборців будуть перевіряти сертифікати про вакцинацію або ж ПЛР-тести, чи тести на антиген", – повідомляє Центральна виборча комісія.
При цьому у ЦВК наголосили, що жодним нормативно-правовим актом перевірка зазначених документів не передбачена.
Постановою Кабінету міністрів від 14.09.2020 № 846 "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641" затверджено Порядок здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів.
Читайте такожЛокдаун у Києві діятиме тільки для невакцинованих - КличкоДля виборців рекомендовано (відповідно до рекомендації Міністерства охорони здоров'я):
- обробити руки дезінфікуючим засобом перед входом у приміщення та після нього;
- перебувати у респіраторі чи масці, таким чином, щоб вона закривала ніс і рот;
- мінімізувати час знаходження у приміщенні;
- утриматись від перебування у приміщенні для голосування з дітьми;
- за можливості використовувати особисту ручку.
Виборці, у яких буде виявлено підвищення температури тіла або симптоми респіраторних захворювань, голосують у окремо облаштованій кабіні для голосування.
Також 12 жовтня ЦВК ухвалила постанову "Про заходи щодо створення належних умов для безпечної організації та проведення виборів 31 жовтня 2021 року в умовах поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".
Вказане рішення так само не містить вимог щодо наявності COVID-сертифікатів або ПЛР-тестів, чи тестів на антиген.
Таким чином, щоб проголосувати, виборець повинен мати паспорт громадянина України.
Разом з тим ЦВК закликає всіх суб'єктів виборчого процесу дотримуватись протиепідемічних правил.
Вибори у регіонах
31 жовтня відбудеться голосування на проміжних виборах народних депутатів України в окрузі №184 (центр — м. Нова Каховка) на Херсонщині та в окрузі №197 (центр — м. Золотоноша) на Черкащині.
Також 9 регіонах відбудуться позачергові вибори сільського, селищного та міського голів та у 14 - проміжні вибори депутатів місцевих рад.