Завтра відбудеться голосування на проміжних виборах народних депутатів у двох округах у Херсонській та Черкаській областях.

У ЦВК спростували повідомлення про необхідність мати COVID-сертифікати чи негативні тести для голосування на виборах 31 жовтня.

"Сьогодні у деяких засобах масової інформації поширююся відомості про те, що у день голосування 31 жовтня на виборчих дільницях у виборців будуть перевіряти сертифікати про вакцинацію або ж ПЛР-тести, чи тести на антиген", – повідомляє Центральна виборча комісія.

При цьому у ЦВК наголосили, що жодним нормативно-правовим актом перевірка зазначених документів не передбачена.

Постановою Кабінету міністрів від 14.09.2020 № 846 "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641" затверджено Порядок здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів.

Читайте такожЛокдаун у Києві діятиме тільки для невакцинованих - КличкоДля виборців рекомендовано (відповідно до рекомендації Міністерства охорони здоров'я):

обробити руки дезінфікуючим засобом перед входом у приміщення та після нього;

перебувати у респіраторі чи масці, таким чином, щоб вона закривала ніс і рот;

мінімізувати час знаходження у приміщенні;

утриматись від перебування у приміщенні для голосування з дітьми;

за можливості використовувати особисту ручку.

Виборці, у яких буде виявлено підвищення температури тіла або симптоми респіраторних захворювань, голосують у окремо облаштованій кабіні для голосування.

Також 12 жовтня ЦВК ухвалила постанову "Про заходи щодо створення належних умов для безпечної організації та проведення виборів 31 жовтня 2021 року в умовах поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Вказане рішення так само не містить вимог щодо наявності COVID-сертифікатів або ПЛР-тестів, чи тестів на антиген.

Таким чином, щоб проголосувати, виборець повинен мати паспорт громадянина України.

Разом з тим ЦВК закликає всіх суб'єктів виборчого процесу дотримуватись протиепідемічних правил.

Вибори у регіонах

31 жовтня відбудеться голосування на проміжних виборах народних депутатів України в окрузі №184 (центр — м. Нова Каховка) на Херсонщині та в окрузі №197 (центр — м. Золотоноша) на Черкащині.

Також 9 регіонах відбудуться позачергові вибори сільського, селищного та міського голів та у 14 - проміжні вибори депутатів місцевих рад.

Автор: Вікторія Токарєва