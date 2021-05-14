Центральна виборча комісія зареєструвала 5 ініціативних груп з проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.
Про це повідомляє прес-служба Секретаріату ЦВК.
"Комісія отримала та опрацювала документи зборів громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, які відбулися 29 квітня 2021 року у 15 населених пунктах Дніпропетровської області. ЦВК взяла до уваги інформацію представників комісії, які направлялися на збори з метою посвідчення факту їх проведення, проаналізувала відомості щодо утворення ініціативних груп на предмет відповідності вимогам закону та ухвалила відповідні рішення щодо реєстрації цих ініціативних груп", - йдеться в повідомленні.
Таким чином, ЦВК зареєструвала 5 ініціативних груп, які були утворені на відповідних зборах громадян в селищі міського типу Петриківка Дніпровського району, смт Васильківка Синельниківського району, смт Кринички Кам’янського району, місті Нікополь Нікопольського району та селі Шестірня Криворізького району.
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Які саме питання хочуть винести на всеукраїнський референдум
Зареєстровані ініціативні групи планують організувати збір підписів виборців для винесення на всеукраїнський референдум п'яти питань:
- чи підтримуєте Ви пропозицію, щоб газ, який видобувається на території України, постачався громадянам України з метою використання у побутових потребах та державним і комунальним підприємствам, установам і організаціям за ціною, яка включає ціну його видобутку та надбавку до ціни видобутку не більше ніж 30 відсотків;
- Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні;
- Чи підтримуєте Ви продаж об’єктів стратегічної власності України;
- Чи підтримуєте Ви легалізацію грального бізнесу в Україні;
- Чи підтримуєте Ви легалізацію наркотику марихуана в Україні.
Також ЦВК встановила строк збору підписів виборців під цими ініціативами: 90 днів – з 15 травня до 12 серпня 2021 року включно.
Кому відмовили
"Разом з тим, ЦВК відмовила в реєстрації решти 10 ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, оскільки запропоновані ними питання за змістом та по суті збігаються з питаннями вже зареєстрованих ініціативних груп та з підстав порушення законних процедур при проведенні зборів громадян", - йдеться в повідомленні.
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