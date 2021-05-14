Групи збиратимуть підписи громадян за винесення на референдум п'яти питань: щодо ціни на газ, продажу земель сільгосппризначення і об’єктів стратегічної власності, легалізації грального бізнесу і легалізації марихуани.

Центральна виборча комісія зареєструвала 5 ініціативних груп з проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.

Про це повідомляє прес-служба Секретаріату ЦВК.

"Комісія отримала та опрацювала документи зборів громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, які відбулися 29 квітня 2021 року у 15 населених пунктах Дніпропетровської області. ЦВК взяла до уваги інформацію представників комісії, які направлялися на збори з метою посвідчення факту їх проведення, проаналізувала відомості щодо утворення ініціативних груп на предмет відповідності вимогам закону та ухвалила відповідні рішення щодо реєстрації цих ініціативних груп", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, ЦВК зареєструвала 5 ініціативних груп, які були утворені на відповідних зборах громадян в селищі міського типу Петриківка Дніпровського району, смт Васильківка Синельниківського району, смт Кринички Кам’янського району, місті Нікополь Нікопольського району та селі Шестірня Криворізького району.

Які саме питання хочуть винести на всеукраїнський референдум

Зареєстровані ініціативні групи планують організувати збір підписів виборців для винесення на всеукраїнський референдум п'яти питань:

чи підтримуєте Ви пропозицію, щоб газ, який видобувається на території України, постачався громадянам України з метою використання у побутових потребах та державним і комунальним підприємствам, установам і організаціям за ціною, яка включає ціну його видобутку та надбавку до ціни видобутку не більше ніж 30 відсотків;

Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні;

Чи підтримуєте Ви продаж об’єктів стратегічної власності України;

Чи підтримуєте Ви легалізацію грального бізнесу в Україні;

Чи підтримуєте Ви легалізацію наркотику марихуана в Україні.

Також ЦВК встановила строк збору підписів виборців під цими ініціативами: 90 днів – з 15 травня до 12 серпня 2021 року включно.

Кому відмовили

"Разом з тим, ЦВК відмовила в реєстрації решти 10 ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, оскільки запропоновані ними питання за змістом та по суті збігаються з питаннями вже зареєстрованих ініціативних груп та з підстав порушення законних процедур при проведенні зборів громадян", - йдеться в повідомленні.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко