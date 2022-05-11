Гарячого водопостачання в деяких районах Києва може не бути кілька тижнів.

У низці районів Києва з вівторка, 10 травня, немає гарячого водопостачання через те, що у столиці почали проводити гідравлічні випробування тепломереж.

Гідравлічні випробування в Києві йдуть в Голосіївському, Дарницькому, Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах, повідомила в Telegram Київська міська державна адміністрація.

За даними КМДА, випробовування та ремонті роботи у разі виявлення пошкоджень на кожній ділянці тривають орієнтовно два тижні.

"…На цей час гаряче водопостачання буде призупинене. Випробовувати мережі будуть поетапно у всіх районах столиці", - йдеться у повідомленні.

Гідравлічні випробування є важливим етапом підготовки тепломереж до навантаження, яке їм потрібно буде витримати в період опалювального сезону. Такі випробування необхідно проводити, щоб своєчасно знаходити слабкі місця труб.

Варто зазначити, що гідравлічні випробування в Києві проводять щорічно.

Нагадаємо, 10 травня влада Києва попередила, що в Оболонському, Подільському та Святошинському районах міста погіршилась якість повітря через пожежі в області, тому на вулиці не варто було перебувати без потреби.

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