У низці районів Києва з вівторка, 10 травня, немає гарячого водопостачання через те, що у столиці почали проводити гідравлічні випробування тепломереж.
Гідравлічні випробування в Києві йдуть в Голосіївському, Дарницькому, Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах, повідомила в Telegram Київська міська державна адміністрація.
За даними КМДА, випробовування та ремонті роботи у разі виявлення пошкоджень на кожній ділянці тривають орієнтовно два тижні.
"…На цей час гаряче водопостачання буде призупинене. Випробовувати мережі будуть поетапно у всіх районах столиці", - йдеться у повідомленні.
Гідравлічні випробування є важливим етапом підготовки тепломереж до навантаження, яке їм потрібно буде витримати в період опалювального сезону. Такі випробування необхідно проводити, щоб своєчасно знаходити слабкі місця труб.
Варто зазначити, що гідравлічні випробування в Києві проводять щорічно.
Нагадаємо, 10 травня влада Києва попередила, що в Оболонському, Подільському та Святошинському районах міста погіршилась якість повітря через пожежі в області, тому на вулиці не варто було перебувати без потреби.