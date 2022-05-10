У Києві погіршилась якість повітря через пожежі в області, без потреби не варто перебувати на вулиці.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
"У Києві сьогодні зранку спостерігається погіршення якості повітря. Зокрема, у Святошинському, Оболонському та Подільському районах", - зазначив він.
За словами Кличка, це пов’язане з тим, що триває ліквідація пожеж в екосистемах Київської області.
Зокрема, тліють торф'яники в Бучанському районі.
Також пожежники локалізували осередки лісових пожеж біля кількох сіл Бучанського району - там наразі тліє трав’яний настил.
Мер уточнив, що до гасіння пожеж у лісах на територіях, що перебували в тимчасовій окупації, ДСНС залучає також піротехніків, щоб обстежити під’їзні шляхи для роботи пожежно-рятувальних служб.
"Я звертаюся до киян: якщо ви бачите задимленість у вашому районі, відчуваєте запах гарі, - щільно зачиняйте вікна в помешканнях та без потреби не перебувайте на вулиці", - додав він.
Нагадаємо, 4 травня ввечері стало відомо, що на Київщині палають ліси. Зазначалось, що горить приблизно 1 га лісу в Іванківському районі біля села Розважів, а також ліс поблизу села Дитятки в Чорнобильській зоні.
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