У їдальні Ради зросли ціни на страви. Найдорожча позиція коштує депутатам понад 200 гривень / 100 г.
Фото меню у Facebook опублікував журналіст Олександр Гончаров.
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Як і раніше, народним обранцям на перекус пропонують салати, гарячі м’ясні та овочеві страви й десерти. Найдорожчими залишаються запечене з грушею філе сьомги – 216 гривень за 100 г, варене з маслинами та лимоном філе сьомги – 186 гривень / 100 г, філе сьомги порціями – 174 гривень / 100 г.
Найдорожчі салати: салат «царський» з сьомгою – 90 гривень і салат мікс з куркою – 71 гривня.
З-поміж м’ясного популярними залишаються голубці (94 гривні), тушковане філе судака з овочами (95 гривень), млинці з м’ясом (68 гривень). На гарнір – картопля «по-віденськи» (44 гривні), смажена стручкова квасоля (42 гривні), смажені овочі «мексиканський мікс» (36 гривень).
Неабиякою популярністю серед нардепів користується традиційний український борщ з пампушками всього за 36 гривень.
Найдорожчим десертом є пана-кота з персиками у стаканчику – 68 гривень.
В коментарях зауважили, що ціни в депутатській їдальні зросли у порівнянні з колишнім урядом.
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