При спробі перетину кордону між двома чоловіками та військовослужбовцем одного з прикордонних загонів сталася сутичка.

Державне бюро розслідувань розслідує обставини смерті чоловіка на Буковині під час спроби нелегального перетину україно-румунського кордону.

Так, у ДБР інформують, що розпочато досудове розслідування.

За попередніми даними, 29 червня 2024 року близько 21:40 у Вижницькому районні Чернівецької області при спробі перетину кордону між двома чоловіками та військовослужбовцем одного з прикордонних загонів сталася сутичка.

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"Чоловіки з ножем та газовим перцевим балончиком намагалися напасти на військовослужбовця, а той у відповідь застосував табельну зброю. У результаті загинув 24-річний чоловік, ще один – перебуває в лікарні. Прикордоннику також заподіяно тілесних ушкоджень. Правоохоронці вивчають усі обставини справи, тривають слідчі дії", - зазначають у ДБР.

Згідно з повідомленням, попередня кваліфікація правопорушення: умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України).

Смерть ухилянта на Буковині

Вчора речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко підтвердив УНІАН, що ситуація з нападом на прикордонний наряд справді мала місце. За його словами, це сталося 29 червня після 21 години на ділянці Чернівецького прикордонного загону на кордоні з Румунією. Нападників було двоє і при собі вони мали певні засоби, які застосовували проти прикордонника. З метою збереження свого життя військовослужбовець був вимушений застосувати зброю, у результаті чого один нападник отримав поранення, а інший помер, прокоментував Демченко.

За його словами, на місце було викликано медиків, а про інцидент повідомлено ДБР, поліцію, органи прокуратури.

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