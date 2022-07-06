Чиновник отримав паспорт громадянина РФ в Севастополі.

ДБР ініціювало відсторонення від посади заступника голови Харківський обласної ради, у якого знайшли російський паспорт. Документ він отримав у 2014 році в окупованому Севастополі.

Про це повідомляє ДБР.

За даними відомства, чоловік також отримав посвідчення водія і податковий номер, який потрібен для сплати податків в Росії.

Бюро вже звернулося до Харківської облради з метою відсторонення чиновника, який має доступ до інформації, пов'язаної з обороною Харківської області та іншої, в тому числі таємної.

Зазначається, що питання його відсторонення обласна рада планує розглянути найближчим часом.

У ДБР уточнили, що з початку війни систематично займається виявленням людей, які можуть бути посібниками країни-агресора.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Харківській області Служба безпеки України затримала агента російських спецслужб. Він проводив розвідувальну діяльність для ворога, а отримані дані використовувалися для коригування обстрілів в регіоні.

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