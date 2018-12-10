Збірна красуня заввишки 30 метрів: у Києві встановили головну ялинку України (фото)

Наразі на Софійській площі монтують об’єкти містечка Північного сяйва, яке планують офіційно відкрити 19 грудня о 17:00.

На Софійській площі в Києві встановили головну ялинку країни.

Як повідомив УНІАН засновник проекту «Folk Ukraine» Ігор Добруцький, цього року ялинка не цілісна, а збірна, заввишки близько 30 метрів. На каркас закріпили близько 600 гілок, які привезли з Івано-Франківська та Хмельницького. Вартість ялинки становить 2,7 млн гривень. «Все коштом ГО «Столичні ініціативи» (небюджетна організація, що є ініціатором програми новорічних заходів на Софійській та Контрактовій площах – УНІАН) та небайдужих людей», - зауважив Добруцький.

Наразі на Софійській площі монтують об’єкти містечка Північного сяйва, яке планують офіційно відкрити 19 грудня о 17:00 (засвічення ялинки о 19:00).

Добруцький повідомив, що вартість ялинки, встановленої 6 грудня на іншій головній локації святкування Нового року – на Контрактовій площі, становить орієнтовно 550 тис. гривень. Її також придбано за кошти громадської організації. Офіційне відкриття новорічного містечка на Контрактовій відбудеться 15 грудня о 16:00.

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Як повідомляє проект «Folk Ukraine», святкові новорічні заходи розпочнуться на Контрактовій площі урочистим парадом та приїздом Святого Миколая у містечко. Учасники параду пройдуть вулицею Сагайдачного та разом зі Святим Миколаєм офіційно відкриють новорічне-різдвяне містечко на Контрактовій площі.

Ялинка на Контрактовій площі буде прикрашена іграшками у стилі творчості відомої української народної художниці Марії Примаченко. На Контрактовій площі буде встановлено концертну сцену, снігову гірку, оглядове колесо, функціонуватиме новорічно-різдвяний ярмарок та резиденція Святого Миколая. Також відвідувачі зможуть ознайомитись з фантастичними арт-об'єктами та парком ілюмінацій.

У містечку Північного сяйва, що на Софійський площі, буде встановлено концертну сцену, велику кількість інсталяцій, функціонуватиме різдвяний ярмарок, а також запустять потяг бажань «Полярний експрес».

Святкова ялинка на Софійській площі буде прикрашена гірляндами у формі кристалів білого кольору.

Закриття новорічно-різдвяного містечка на Контрактовій площі відбудеться 19 січня 2019 року, на Софійський площі - 13 січня 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня директор Департаменту культури КМДА Діана Попова та засновник проекту «Folk Ukraine» Ігор Добруцький під час прес-конференції, присвяченій проведенню новорічних і різдвяних свят у Києві, повідомили, що загалом на організацію та проведення новорічних і різдвяних свят у Києві витратять близько 37 млн грн. Добруцький зазначив, що це кошти спонсорів, небайдужих людей та тих закладів та підприємців, які беруть участь у фуд-кортах.

За інформацією Попової, з бюджету Києва на проведення всіх заходів передбачено близько 6,5 млн грн, але головна їх частина піде на забезпечення вистав, концертів та закупівлю подарунків для дітей із соціально незахищених груп населення. На новорічні свята в муніципальних театрах планується понад 300 тематичних новорічних вистав для дітей, які мають відвідати близько 90 тис. глядачів. При цьому запланована благодійна вистава для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з врученням їм подарунків.