Мова йде про відпочинок після участі у бойових діях.

Міністерство оборони України розробило новий механізм ротації, який може стати альтернативою закону про демобілізацію.

Про це в етері Радіо Свобода повідомив член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, відповідаючи на питання, як боротися із випадками самовільного залишення частини військовослужбовцями:

"Після 90 днів участі безпосередньо в бойових діях людина має право на відпочинок, знову ж таки, протягом декількох місяців. Це та альтернатива звільненню чи встановленню чітких термінів служби".

Міністр оборони Рустем Умєров повідомляв, що ці рекомендації вже розробили, додав Веніславський. Оскільки врегулювати особливості бойових дій на рівні закону не можна, механізм зможуть реалізувати за допомогою директиви, рішення Ставки або наказу головнокомандувача.

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Демобілізація в Україні

Нагадаємо, із нового законопроєкту про мобілізацію на прохання головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського виключили норму про демобілізацію.

Тоді повідомлялося, що уряд має розробити окремий законопроєкт, який буде регламентувати питання звільнення з військової служби під час дії воєнного стану.

На початку року керівник Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Пирогова Геннадій Друзенко повідомив, що наразі відкрито 114 тисяч кримінальних справ щодо самовільного залишення частини.

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