Начальник Генштабу наголосив, що системні ротації будуть введені після того, як стабілізується фронт.

У Генштабі працюють над питанням истемних ротацій на фронті, однак для їх впровадження потрібно ще трохи часу. Про це сказав начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич в інтерв’ю "Главкому".

Він зазначив, що розробка і запуск системи ротації особового складу була одним із завдань команди головнокомандувача Олександра Сирського, оскільки до цього два роки у війську фактично не було ротацій.

"Системні ротації – це наша мета, і ми зробимо це. Щоб підрозділи, воюючи на фронті, чітко розуміли цей механізм, могли йти на відновлення, відпочивали".", - розповів він.

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За словами Баргилевича, планувалось запустити ротаційний процес вже цього року, але поки що це зробити не вдалося через активні наступальні дії ворога:

"Системні ротації – це амбіційна мета головнокомандувача та Генерального штабу. Ми запустимо цей процес, просто треба ще трохи часу".

Він наголосив, що системні ротації будуть введені після того, як стабілізується фронт.

Відповідаючи на питання про втому військових після майже трьох років війни, Баргилевич зазначив, що зараз настрій на фронті "нормальний, бойовий, немає там ніякого хитання".

Єдине, що бійцям потрібно, наголошує він - це підтримка суспільства, вони повинні бачити, що в тилу немає розбіжностей та суперечок, які розхитуватимуть суспільство.

Демобілізація в Україні

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Міністр оборони України Рустем Умєров зазначав, що розробка законопроєкту про визначення порядку та умов звільнення військовослужбовців зі служби триває, але захист країни - це пріоритет.

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