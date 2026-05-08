В одній із країн ЄС пропонують платити українкам за народження дітей: що відомо

В Чехії зараз проживає понад 155 тисяч українок віком від 18 до 65 років із тимчасовим захистом.

Чеські експерти та соціологи радять владі запровадити державну батьківську допомогу після народження дитини для українок в Чехії. Це може допомогти країні подолати рекордно низьку народжуваність, пише Seznam Zprávy.

Зазначається, що наразі громадяни України не отримують таку допомогу від держави. Водночас громадянам Чехії виплачують до 350 тис. крон (більше 740 тис. грн) при народженні однієї дитини.

"Найбільше допомогло б, якби біженки з України отримували виплати на дітей", - зазначив впливовий чеський соціолог Даніель Прокоп.

Аналітик Демографічного інформаційного центру та експерт організації "Людина в скруті" Даніель Гуле також наголосив, що в Чехії проживає багато українок репродуктивного віку, яких варто мотивувати.

За даними Міністерства внутрішніх справ Чехії, у країні зараз проживає понад 155 тис. українок віком від 18 до 65 років із тимчасовим захистом. При цьому до повномасштабної війни, спровокованої Росією, у Чеській Республіці проживало 85 тис. українських жінок та дівчат різного віку.

Водночас у чеському статистичному управлінні зазначили, що загалом іноземки народжують менше дітей, ніж громадянки Чехії.

Представники української громади наголосили, що ключовим фактором для народження дітей є відчуття стабільності. Статус тимчасового захисту, який потрібно постійно продовжувати, створює для людей відчуття невизначеності та демотивує молодь будувати майбутнє у Чехії.

Попри це, саме українки народжують у Чехії найбільше дітей серед усіх іноземних жінок. Торік у них народилося близько 4,5 тис. дітей.

7 травня міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін заявив, що в уряді хочуть володіти інформацією про тих українців, які в ЄС мають тимчасовий захист. За словами міністра, під час його зустрічі із Європейським комісаром з питань внутрішніх справ та міграції Магнусом Бруннером сторони сфокусувалися, зокрема, на питанні ймовірного завершення режиму тимчасового захисту для українців у ЄС після березня 2027 року.

Раніше повідомлялося, що станом на березень 2026 року тимчасовий захист у країнах-членах Євросоюзу мали понад 4,3 мільйона громадян України. При цьому термін дії цього захисту має завершитися вже в березні 2027 року.

