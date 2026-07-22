Ситуація катастрофічна: оприлюднено статистику смертності та народжуваності в Україні

За кількістю новонароджених лідирує Київ – там зʼявився на світ кожен девʼятий малюк.

Статистика щодо народжуваності та смертності в Україні є невтішною й свідчить про те, що ситуація погіршується з кожним роком. Зокрема, за перше півріччя цього року народилося лише 73 292 дитини. Натомість зафіксовано 259 853 смерті – це перше офіційне зростання кількості померлих за останні п'ять років.

Про це йдеться в дослідженні Opendatabot, автори якого посилаються на дані Мін'юсту.

"Народжуваність в Україні продовжує падати: у порівнянні з першим півріччям 2025, новонароджених поменшало на 16%. Якщо порівнювати із відповідним періодом напередодні повномасштабної війни, ситуація ще гірша: скорочення аж у два рази", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що наразі, в середньому, щомісяця в Україні народжується близько 12 тисяч малюків. До порівняння, ще 10 років тому у світ приводили близько 32 тисяч дітей. Хлопчиків народжується трішки більше: 51% проти 49% дівчаток.

Статистика свідчить, що найменше малюків зʼявляється на світ на прифронтових територіях – утричі спад у Донецькій області, у Запорізькій області скорочення на 23%. Втім помітно поменшало малюків і в умовно безпечних регіонах: так, на Вінниччині, Львівщині і Тернопільщині спад сягнув −20%.

Водночас, за кількістю новонароджених лідирує Київ – там зʼявився на світ кожен девʼятий малюк (8 352). Попри скорочення, Львівщина посідає друге місце – 6 617 дітей. У топі народжуваності також Дніпропетровщина (5 611) та Одещина (5 450).

"Водночас 259 853 смерті зафіксовано за 6 місяців 2026 року. Смертність цьогоріч зросла на 4% у порівнянні з відповідним періодом торік. Це перше офіційне зростання кількості померлих за останні 5 років. Як у житті, так й у смерті в Україні стабільно лідирують два регіони", - мовиться у матеріалі.

Найбільше зростання кількості померлих зафіксовано у столиці – на 11%, загалом 20 121 випадок за 6 місяців 2026. Втім найбільше смертей, як і завжди, зареєстрували на Дніпропетровщині – 28 386, загалом кожен девʼятий померлий в Україні

"В середньому, смертність учетверо перевищує народжуваність. До порівняння, торік цей показник був 1 до 3. Найгірша ситуація у прифронтових регіонах: Донеччині (1 новонароджений на 19 померлих громадян), Херсонщині – 1 до 14, на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині – 1 до 6. Найбільш оптимістична ситуація склалась на Рівненщині, Волині та Закарпатті – там на 1 новонародженого припадає 2 померлих", - підсумували в Опендатабот.

Демографічна ситуація в Україні

Як повідомляв УНІАН, протягом 2025 року населення підконтрольної Києву частини України скоротилося приблизно на мільйон і станом на лютий 2026-го становило близько 29 мільйонів осіб.

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України Елла Лібанова розповіла, що основний вклад в це скорочення внесла природна смертність.

При цьому нікуди не поділася проблеми еміграції, спричиненої зокрема і війною. Основна маса виїхала в першому півріччі 2022 року. А повернулося дуже мало – менше від мільйона.

За її словами, кожен місяць затягування війни означає, що назад повернеться менше людей, оскільки вони поступово адаптуються до життя в інших країнах.

Вас також можуть зацікавити новини: