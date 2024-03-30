Звернення опрацьовується протягом 10 днів.

Дозволи на перебування в прикордонній смузі почали видавати з 7 березня.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, вони видаються для людей, які проживають в прикордонні та тим, хто хоче перебувати там, а також особам, які планують проводити якісь роботи в прикордонній смузі. При цьому нагадав, що йдеться про ділянку місцевості завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону.

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Він зазначив, що бажання сходити в ліс за грибами в прикордонній смузі також передбачає необхідність мати дозвіл.

Демченко розповів, що такий дозвіл не потрібен, якщо йдеться про звичайних людей, які в’їжджають у прикордонну смугу з метою перетину державного кордону в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон, а також якщо рух особи на транспортному засобі починається та закінчується за межами прикордонної смуги і це має відбуватися без зупинок та виходу з транспортних засобів.

Речник ДПСУ сказав, що для отримання такого дозволу людина має звернутися до прикордонного загону через електронну пошту, поштовий зв’язок або особисто. Дозволи потрібні як фізичним особам, так і юридичним особам, які здійснюють якісь роботи в прикордонній смузі.

Демченко розповів, що протягом 10 днів таке звернення опрацьовується і направляють людині дозвіл на адресу, яку він вказує у своєму зверненні. Громадянам, які проживають в прикордонній смузі, дозволи видаються безстроково, а для проведення робіт вони видаються терміном на рік, а також на певний необхідний термін тим, хто тимчасово в ній має перебувати.

В ДПСУ зазначають, що дозволи скасовуються якщо людина 90 днів не проживає за місцем, яке вона вказує у зверненні, або якщо дала неправдиві дані чи змінила місце проживання.

Демченко наголосив, що дозвіл виданий, зокрема, в Чернівецькій області не діятиме в іншій області. "Він діятиме в межах відповідальності прикордонного загону до якого звернулися люди для отримання такого дозволу", - наголосив він.

Спеціальний прикордонний режим в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Україні встановили спеціальний прикордонний режим, який передбачає, що для перебування в прикордонній смузі (5 км від лінії державного кордону) потрібно мати спеціальний дозвіл органу ДПСУ.

Зокрема, у Закарпатській області відповідні дозволи на перебування, проживання чи переміщення в прикордонній смузі можна буде отримати у штабах 27-го (м. Мукачево) та 94-го прикордонних загонів (м. Чоп). Документ діятиме в зоні відповідальності загону, який його видав.

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