Подати заявку та оформити виплати можна за декілька хвилин, а кошти надійдуть на картку "єПідтримка".

Відтепер на порталі та у застосунку "Дія" можна швидко отримати статус безробітного.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.

"Послуга доступна для українців, які втратили роботу під час війни та проживають на тимчасово окупованих територіях, або де ведуться активні бойові дії", - зазначив Федоров.

Повідомляється, що подати заявку та оформити виплати в "Дії" можна за декілька хвилин, а кошти надійдуть на картку "єПідтримка".

"Держава продовжує підтримувати і робить все можливе, щоб зараз допомогти кожному українцю. А команда Мінцифри працює над тим, щоб найважливіші соціальні послуги можна було отримати просто та зручно онлайн", - додав Федоров.

Як повідомляв УНІАН, у додатку "Дія" також запустили збір коштів на допомогу армії через платформу United24.

Вас також можуть зацікавити новини: