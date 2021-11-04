На гробах активіст червоною фарбою написав: "Вантаж 200" та "Росіяни ідуть додому".

Одеський активіст Дем’ян Ганул привітав російських дипломатів з Днем народної єдності РФ домовиною.

Про це він повідомив у Facebook.

Дерев’яні гроби з червоними написами "Вантаж 200" та "Росіяни ідуть додому" чоловік розмістив перед входом у консульство.

Ганул пояснив, що свято народної єдності покликане прославляти сучасну владу Росії. З особливими почестями єдність відзначають на окупованих Росією територіях, додав активіст.

"Сьогодні ми завітали до консульства морд*** в Одесі та залишили "подарунки", щоб нагадати про злочини Росії — розв‘язану війну на Сході та анексію Криму. Ці гроби символізують смерть російських найманців на українському сході", – написав Ганул.

Активіст закликав окупантів святкувати День єдності безпосередньо на території Росії.

"Надписи на майбутній домівці для російських військових, які вбивають українців, виконано російською мовою, щоб ті кому це адресовано без перешкод могли прочитати", – уточнив одесит.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Віолетта Орлова