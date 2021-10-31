Українці оцінили гумор і вже чекають обурення від пропагандистів Росії.

Українці отримали незвичайне привітання з Хелловіном від посольства США в Україні. У гумористичному відео потролили РФ "страшилкою" про російські фейки і дезінформацію.

Ролик з привітанням представники посольства США в Україні опублікували на сторінці дипломатичного відомства в Facebook.

На відео показаний чоловік у костюмі білого орлана. Працівник посольства з реалістичною маскою, яка зображує голову птаха-символу США, починає ранок у відомстві. Чоловік бере чашку кави і йде в кабінет до колеги.

По дорозі він зустрічає інших працівників посольства. Біля ліфта "орлан" бачить чоловіка в костюмі космонавта NASA і жінку, яка вбралася відьмою. Таким дивним "дуетом" посольство могло пожартувати про те, що наука для багатьох досі залишається чимось, порівнянним з чаклунством.

Після цього співробітник посольства в костюмі орлана заходить в кабінет колеги, який п'є каву з чашки з написом "Stop Fake". Чоловік в масці птиці вручає співробітнику, який вбрався зловісним ліхтарем Джеком (вирізана голова гарбуза), звіт від російської дезінформації.

"Звичайний день в посольстві США в Києві. Веселого Хелловіна!",- зазначено в описі до відео.

Читайте також"Сокира в голові, Примарне обличчя й наречена на ланцюгу": у Києві пройшов парад зомбі (фото)У коментарях українці жартують, що "страшилка" про російські фейки явно образить РФ, проте це мало засмучує користувачів. Багато хто вказав, що тепер вони з нетерпінням чекають відповіді від пропагандистів з Росії, які навіть на такий жарт можуть відреагувати бурхливою істерикою.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Україна потролила Росію в Twitter жартом на тему серіалу "Гра в кальмара". Так, якби РФ брала участь в одній з ігор, які були показані в гучній дорамі, шансів на перемогу у неї було б дуже мало.

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Автор: Поліна Кузенко