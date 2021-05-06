Міст на трасі Н-17 був побудований 61 рік тому і перебував у передаварійному стані.

Укравтодор готується заново побудувати міст, що обвалився у Львівській області 3 травня. На ділянці розчищають сміття і виконують необхідні роботи для якнайшвидшого відновлення споруди. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова агентства Олександр Кубраков.

«Сьогодні вже розпочаті роботи з ліквідації наслідків руйнування та підготовчі роботи для майбутнього будівництва. За день розібрали та вивезли частини заваленої секції мосту», - поінформував він.

Міст на трасі національного значення Н-17 був побудований 61 рік тому і перебував у передаварійному стані, адже з моменту зведення жодного разу капітально не ремонтувався. У 2015-2017 роках на цій трасі провели середній ремонт, але аварійний міст не чіпали – на ньому просто поміняли верхній шар асфальту.

Минулого року цей міст внесли у перелік об’єктів, що будуть відновлені завдяки програмі президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Проєктна документація вже на фінішній стадії, тому до ремонту приступлять швидко.

«Цей випадок дуже схожий на історію майже річної давнини. У кінці травня 2020 року в Дніпропетровській області відбулася руйнація секції мосту через Чортомлик на дорозі Н-23. За 7 місяців переправу було повністю відновлено, і у грудні ми відкрили рух вже новим мостом», - зазначив Кубраков.

За словами очільника Укравтодору, проведене минулого року дослідження показало, що негайного ремонту потребують 895 штучних споруд по всій Україні. З них 169 вже перебувають у передаварійному стані.

«Роками зруйновані мости просто нікого не цікавили, або одразу після чергових виборів перетворювалися на довгобуди. Завдяки президентській програмі «Велике будівництво» та Національній програмі відновлення мостів вже минулого року нам вдалося оновити 158 мостів на дорогах державного значення, не менше 160 – заплановано у 2021 році. Для порівняння – у 2017-2019 роках оновлювалося лише 30-40 по всій країні», - повідомив Кубраков.

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Автор: Григорій Бондар