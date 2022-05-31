Підозрюваний неодноразово звертався до президента РФ із проханням надати йому російське громадянство.

Контррозвідка СБУ за сприяння підрозділу безпеки "Укроборонпрому" викрила провідного інженера-конструктора ДП "Антонов", який публічно виправдовував військові злочини окупантів і закликав колег підтримати армію ворога.

Про це повідомили в Київській обласній прокуратурі та Службі безпеки України.

Зловмисник, зокрема, виправдовував і прославляв російських загарбників, поширюючи в інтернеті відповідні публікації.

"За даними слідства, протягом березня-квітня 2022 року мешканець Ірпеня, маючи проросійські настрої, поширював у соціальних мережах публікації, спрямовані на підтримку дій РФ та виправдовування її збройної агресії проти України", - зазначили в прокуратурі.

Зокрема підозрюваний поширював карту України, на якій частина територій нашої держави нібито стала належати сусіднім країнам. "Не має такої країни як Україна. Є окраїна Росії", "Zа наших", "Сила V правде" - такі месенджери пропагував і підтримував підозрюваний.

Як зазначили в СБУ, чоловік неодноразово звертався до президента РФ із проханням надати йому російське громадянство.

"Під час обшуку у нього виявлено та вилучено комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які використовувались у протиправній діяльності, фото і відеоматеріали з антиукраїнським контентом", - додали в прокуратурі. Також вилучено конструкторську документацію щодо літакобудування.

Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

До суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, раніше ДК "Укроборонпром" відсторонив Сергія Бичкова від виконання ним повноважень генерального директора Державного підприємства "Антонов", що входить до складу концерну.

Підставою для відсторонення стало службове розслідування щодо, зокрема, перевірки окремих фактів, оприлюднених у засобах масової інформації.

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