"Укроборонпром" сприяє Службі безпеки України у з'ясуванні обставин можливих порушень.

ДК "Укроборонпром" відсторонив Сергія Бичкова від виконання ним повноважень генерального директора Державного підприємства "Антонов", що входить до складу концерну.

Про це повідомляє офіційний сайт ДК "Укроборонпром".

Зазначається, що підставою для відсторонення стало службове розслідування щодо, зокрема, перевірки окремих фактів, оприлюднених у засобах масової інформації. При цьому не уточнюється про що саме йдеться.

Генеральний директор ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв надіслав відповідні звернення до правоохоронних органів.

"Укроборонпром" усіляко сприяє Службі безпеки України у з'ясуванні обставин можливих порушень.

Літак "Мрія" згорів: що відомо

Внаслідок повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом було спалено літак АН-225 "Мрія".

В "Укроборонпромі" заявляли, що відновлення літака коштуватиме понад 3 млрд доларів і потребуватиме тривалого часу.

Ан-225 "Мрія" - це найбільший за масою перевезення вантажу та неперевершений за своїми параметрами літак. На ньому було встановлено 240 непобитих світових рекордів.

Війна проти України: