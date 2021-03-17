Законопроект відправили на доопрацювання.

Профільний комітет Верховної Ради не підтримав законопроект про надання дозволу поліції застосовувати електрошокери.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, Комітет з питань правоохоронної діяльності не проголосував за те, щоб рекомендувати парламенту ухвалити проект закону «Про внесення змін до статті 45 закону України «Про Національну поліцію» (№ 4375) за основу. Комітет направив законопроект на доопрацювання.

Заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич пояснив на засіданні комітету, що електрошокові пристрої (контактної та контактно-дистанційної дії) дозволили б ефективно припинити порушення, при цьому завдаючи «порушнику меншої шкоди у порівнянні з застосуванням пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, або вогнепальної зброї».

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Передбачалося, що електрошокери застосовувалися б для затримання особи, яка вчинила адміністративне або кримінальне правопорушення і чинить при цьому фізичну протидію поліцейському; затримання особи, яка вчинила тяжкий або особливо тяжкий злочин і намагається втекти; затримання особи, яка чинить збройний опір або намагається втекти з-під варти; затримання озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю чи здоров’ю людей, у тому числі поліцейського.

Водночас народний депутат України Олександра Устінова (фракція «Голос») зауважила, що, у зв'язку з тим, що йдеться про дозвіл використання електрошокерів і при адміністративних правопорушеннях, їх можуть застосувати і під час мирних зібрань. Вона наголосила, що на сьогодні 64% українців помирають від серцево-судинних хвороб, а отже, мають проблеми з серцево-судинною системою. За її словами, використання шокера поліцейськими до таких хворих може бути смертельним.

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Автор: Надя Пришляк