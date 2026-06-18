Федоров розповів про два типи тимчасової відстрочки для військових

Міністр оборони поділився подробицями армійської реформи.

Нові контракти для військовослужбовців Збройних Сил України передбачатимуть основну і додаткову відстрочку після служби. Про це міністр оборони Михайло Федоров сказав у інтерв'ю ТСН.

За його словами, тривалість відстрочки за бойові дні буде різною для піхотно-штурмових контрактів і для інших. Для перших за один бойовий день даватимуть три дні додаткової відстрочки, для решти – один. Базова відстрочка – це шість місяців.

Міністр підкреслив, що піхотно-штурмові контракти для чинних військових триватимуть 10 місяців, після чого можна звільнитися.

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"Якщо ти з десяти місяців, наприклад, чотири був на першій лінії, то в тебе є 12 місяців, плюс 6 місяців базової. Тобто, 18 місяців відстрочка… Ти виходиш, і в тебе майже два роки вже є відстрочка", – сказав Федоров.

Також він розповів, що немобілізовані військовозобов'язані зможуть підписати піхотно-штурмовий контракт на 14 місяців, з яких два – це навчання на БЗВП, решта – рік служби.

"Мінімальний контракт був три роки, і він був без відстрочки. Тому по факту велика кількість військовослужбовців не вірила, що після завершення контракту ти можеш бути звільнений зі служби. Тому що тобі потрібно прийти в ТЦК, і зрозуміло, що всі продовжують контракти або шукають можливості. Що ще важливо, що люди, які підписали в 2022-му році або в 23-му році контракт мінімальний, який був до цього, на три роки, ми для них також вводимо відстрочку по цій формулі", – сказав міністр оборони.

Крім того, він розповів, що усі контракти на три роки можна перепідписати на 24 місяці, його можуть підписати і ті, хто був мобілізований і взагалі не має термінів служби.

Звільнення зі служби: останні заяви

Як повідомляв УНІАН, раніше Федоров сказав, що українські військові згідно з указом президента України зможуть отримати можливість часткового звільнення зі служби, якщо вже довгий час перебувають на передовій.

За словами Федорова, початок цього процесу запланований на кінець осені цього року.

За словами міністра оборони України, рішення буде залежати від двох основних критеріїв. Зокрема, перший – загальна тривалість служби.

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