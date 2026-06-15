В Україні запровадили нові контракти для військових з чітко визначеними строками служби

Тепер усі військовослужбовці мають право укласти контракти строком від 6 до 24 місяців.

Кабінет Міністрів України опублікував постанову про введення нових контрактів на військову службу з точними строками служби. Документ з'явився на сайті уряду України.

Згідно з постановою, починаючи з 15 червня можна укласти нові піхотно-штурмовий, бойовий або базовий контракти на військову службу в ЗСУ та інших підрозділах Сил оборони України. Проект діятиме до червня 2028 року.

У Міністерстві оборони уточнили, що тепер усі військовослужбовці мають право підписати контракти на строк від 6 до 24 місяців.

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На бойових посадах:

для діючих військовослужбовців – 10 місяців;

для громадян із запасу – 14 місяців;

для громадян із запасу з бойовим досвідом – від 6 місяців.

У Міноборони зазначили, що для решти посад передбачені контракти строком на 24 місяці.

Крім того, для всіх посад гарантовані відстрочки від призову строком не менше 6 місяців. За кожен місяць виконання бойових завдань додається ще 3 місяці відстрочки, а за кожен рік служби з 2022 року до підписання нового контракту - ще 6 місяців. Також ще по одному місяцю відстрочки надається за кожен рік служби в армії до 2022 року.

У Міноборони підкреслили, що загальна тривалість відстрочки визначається за сукупністю всіх підстав.

Виплати за новими контрактами

У Міноборони повідомили, що з 15 червня всі військовослужбовці без додаткових виплат, але безпосередньо причетні до забезпечення життєдіяльності військових частин, отримуватимуть не менше 30 000 гривень на місяць.

Також вводяться нові доплати для військовослужбовців:

20 000 гривень – за добу ведення штурмових дій у глибині оборони своїх військ;

40 000 гривень – за добу ведення штурмових дій у глибині оборони ворога.

Виплати за виконання бойових завдань пропорційно часу виконання відповідних завдань:

до 100 000 гривень – базова бойова виплата для першого ешелону оборони або наступу;

170 000 гривень – виплата до взводного опорного пункту;

70 000 гривень – виплата до ротного опорного пункту;

50 000 гривень – на пунктах управління.

Крім того, за взяття в полон ворога передбачена виплата в розмірі 100 000 гривень. За знищення живої сили противника держава додатково виплатить 15 000 гривень.

У Міноборони додали, що також встановлюється додаткова винагорода інструкторам у військових частинах у розмірі від 15 000 до 30 000 гривень пропорційно в розрахунку на місяць.

Після звільнення військові отримають відстрочку, пропорційну дням на фронті

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що військовослужбовці, які будуть звільнені зі служби, зможуть отримати відстрочку від повторного призову, тривалість якої залежатиме від кількості часу, проведеного на фронті.

За його словами, йдеться про поетапний механізм демобілізації, який передбачає не тільки звільнення зі служби, а й подальшу відстрочку від мобілізації.

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