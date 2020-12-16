Протестувальники сьогодні не мають наміру розходитися.

Вранці 16 грудня на Майдані Незалежності перебувають близько 200 активістів руху #saveФОП. Їм все ж вдалося поставити на площі кілька наметів.

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Про це повідомляється в Telegram-каналі «Сегодня». Зазначається, що правоохоронців у центрі столиці зараз більше, ніж самих мітингувальників. Вони практично оточили Майдан

Як повідомляється в сюжеті ТСН, кілька сотень мітингувальників залишалися на Майдані Незалежності до глибокої ночі. Весь цей час там чергує поліція.

"Фопівці" заявили, що не мають наміру розходитися. Навпаки - сьогодні вони продовжать акцію і хочуть зібрати ще більше людей.

Протест ФОПів: що сталося

Вранці 15 грудня в урядовому кварталі почалася акція руху #saveФОП, яка виступає за інтереси малого та мікробізнесу. Протестувальники вимагали збереження спрощеної системи оподаткування і виступали проти можливого локдауну.

Близько 13:00 учасники акції, організованої рухом "SaveФОП", спустилися від будівлі Верховної Ради на Майдан Незалежності і перекрили Хрещатик.

Вдень протестувальники спробували встановити на Майдані намети, але поліція їм завадила. Сталися сутички, в яких постраждали як поліцейські, так і мітингувальники.

Увечері правоохоронці знесли більше десяти наметів, встановлених учасниками акції на підтримку малих і середніх підприємців "SaveФОП" на Майдані Незалежності в Києві, сталося ще одне зіткнення.

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Автор: Дмитро Захаров