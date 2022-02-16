Reuters переконує, що не має до цього стосунку.

Увечері 15 лютого під час прямої трансляції агентства Reuters з Майдану Незалежності у Києві, присвяченої загрозі військового вторгнення Росії, пролунав гімн СРСР.

Трансляція доступна на YouTube-каналі агентства.

Продюсер "TV Reuters" в Україні Сергій Каразій в дописі на Facebook наголосив, що агентство просто веде трансляцію наживо і не може контролювати звуки довкола.

Автоматична камера агенства встановлена на одному з балконів готелю "Україна" і Каразій припускає, що гімн міг увімкнути хтось з його мешканців.

"За те, що відбувається в кадрі, ми, зрозуміло ж, не можемо нести відповідальність. Якщо в кадрі трапиться ДТП, то це не наша провина. Так само як ми не можемо контролювати звуки великого міста. Не виключаю, що на одному з сусідніх балконів хтось міг включити і гімн Росії. Там багато іноземців. Можуть бути різні. Днями чув, як хтось голосно крутив Вєрку Сердючку. Ну от такі в людей смаки", - прокоментував він.

Каразій надав обгрунтування самому факту ведення трансляції із назвою "Погляд на київський Майдан на тлі російсько-української кризи". Він каже, що медіа по всьому світу хочуть показати, який вигляд має Україна зараз, і матеріали агентства, зокрема, трансляція, допомагають у цьому.

"Чому вибрали саме цю картинку, думаю, пояснювати не треба - Майдан це символ і серце України. Ракурс і місце вибирав я сам", - зазначив він.

Можливе вторгнення РФ: що відомо

У вівторок The Sun з посиланням на високопоставлених чиновників з американської розвідки повідомив, що Росія має намір вторгнутися в Україну 16 лютого о першій годині ночі за британським часом і о третій годині ночі - за київським, завдавши масованого ракетного удару за участю 200 тисяч військовослужбовців. Цього не відбулося.

Ще один таблоїд - The Mirror з посиланням на джерела в розвідці написав, що ракетні удари можуть завдати з повітря по урядових об'єктах ще до того, як танки перейдуть кордон. Водночас російські кораблі можуть штурмувати південне узбережжя України. Цього теж не відбулося.

У Білому домі стверджують, що вторгнення Росії в Україну може відбутися до кінця поточного тижня.

Раніше радник з питань нацбезпеки президента США Джейк Салліван заявив, що Росія нападе на Україну 16 лютого. Однак незабаром в Пентагоні цю інформацію не підтвердили.

Разом з тим 15 лютого Міноборони РФ заявило про відведення частини військ до місць постійної дислокації. Хоча аналітики цю інформацію заперечують. У CIT, що займалася, зокрема, розслідуванням падіння МН17, повідомляють про рух військ РФ до кордону України.

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