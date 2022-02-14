Західна розвідка фіксує збільшення кількості бойовиків, які працюють на спецслужби РФ.

Розвідка країн-членів НАТО зафіксувала в Україні збільшення кількості російських бойовиків, підпорядкованих російським спецслужбам.

Про це пише Reuters з посиланням на три неназвані джерела в оборонних відомствах західних країн.

За даними джерел, Росія може використати бойовиків для провокацій з метою створення приводу для початку широкомасштабного вторгнення. Бойовики можуть отримати від кураторів з Росії завдання різного формату, зокрема посіяти сум’яття серед населення або готувати вбивства конкретних людей із застосуванням особливого виду зброї.

Західні розвідки зазначають, що в Україну прибувають бойовики з різних російських приватних військових компаній. Вони контактують з керівництвом розвідувальних відомств Росії, зокрема із ФСБ та ГРУ Міноборони Росії.

Одне з джерел агентства повідомило, що в тимчасово окупований Донецьк прибув колишній офіцер ГРУ РФ, який брав участь у бойових діях у складі ПВК "Вагнер". Ці "вагнерівці" керують процесом транспортування зброї та військової підготовки бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР".

Джерела також зазначають, що на кордоні України з Росією нібито розташований підрозділ бойовиків "Вагнер", які нещодавно пройшли тренування на базі ГРУ в Краснодарському краї. З початку 2022 року присутність інших російських ПВК на території України значно збільшилася.

Загроза нового вторгнення Росії в Україну – що треба знати

Влада РФ загострила ситуацію на кордоні з Україною восени минулого року.

На початку лютого 2022-го очільник Міноборони нашої країни Олексій Резніков сказав, що вздовж всього кордону України з боку Росії, Білорусі й захоплених територій знаходяться 140 тисяч військовослужбовців.

Пізніше видання Spiegel повідомило, що Центральне розвідувальне управління США та американські військові оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО. ЗМІ дізналися, що РФ може атакувати Україну 16 лютого.

В той самий час агентство Bloomberg написало, що нова агресія проти України може розпочатися 15 лютого.

Влада Європейського союзу та Штатів обіцяла, що у разі вторгнення Росії в Україну проти РФ запровадять серйозній санкції.

Нагадаємо, Росія вже йшла на агресивні кроки проти української держави – захопила Крим та вдерлася на частину Донбасу.

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