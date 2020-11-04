Зараз суддя перебуває на самоязоляції та "читає Конституцію".

Скандальний голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявляє, що захворів на коронавірус.

Про це Вовк написав на сторінці у Facebook.

Свій пост у соцмережі Вовк супроводив власним фото із Конституцією України в руках.

"Привіт з розшуку! Я на лікарняному. Уважно шукаю виключення зі статті 19 Конституції України, для виправдання того що відбувається", - написав він.

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За повідомленням прес-служби ОАСК, Вовк з 2 листопада перебуває на лікарняному - він на самоізоляції через захворювання на коронавірус. Обов'язки Вовка виконує його заступник Володимир Келеберда.

"У зв’язку з цим, інформація НАБУ про систематичне ігнорування викликів, очевидно, не відповідає дійсності", - заявили в суді.

НАБУ проти Вовка: що відбувається

17 липня відбулися обшуки в ОАСК, а також у Державній судовій адміністрації (ДСА). Потім детективи НАБУ пред'явили підозри у створенні злочинної організації і захопленні влади голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику Євгену Аблову, п'ятьом суддям і керівникові ДСА Зеновію Холоднюку. Пізніше цю інформацію підтвердили в НАБУ і зазначили, що триває процес вручення підозр ще 4 особам.

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 12 осіб на чолі з головою ОАСК діяли в рамках злочинної організації, яка мала на меті захоплення держвлади шляхом встановлення контролю над ВККС, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод в їхній роботі. У САП стверджують, що ця злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних і ділових кіл.

3 листопада НАБУ оголосило Вовка в розшук.

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Автор: Юрій Годован