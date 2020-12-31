1 січня увесь електротранспорт розпочне роботу на годину пізніше.

Кількість громадського транспорту у Дніпрі в новорічну ніч вирішили зменшити, оскільки місцева влада скасувала всі масові заходи через пандемію коронавірусу.

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Про це в коментарі Суспільному повідомив начальник управління транспорту Дніпровської міськради Олександр Лещенко.

«Буде зменшено кількість громадського транспорту приблизно на 10 відсотків від кількості, яка працює зараз у будні дні. Але буде у нічний час організована робота чергових трамваїв та тролейбусу», – сказав він.

Останні тролейбуси у ніч з 31 грудня на 1 січня відправлятимуться о 22:00-22:30, а трамваї – 22:30-00:00; 00:25-00:42.

1 січня увесь електротранспорт розпочне роботу на годину пізніше.

Наразі в Україні діє карантин «помаранчевої зони» з обов’язковим дотриманням соціальної дистанції й носінням масок у громадських місцях.

Низка міст уже скасували публічні заходи біля головних ялинок через загрозу інфікування коронавірусом. Втім, ресторанам і кав’ярням дозволили працювати до 7:00 1 січня.

З 8 по 24 січня в Україні триватиме зимовий локдаун з закриттям непродовольчих магазинів.

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Автор: УНІАН