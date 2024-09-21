За словами президента України, нашим обов'язком є вшанування всіх загиблих захисників і захисниць.

В Україні 1 жовтня 2024 року о 09:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Наш обов’язок - вшанувати всіх захисників і захисниць України, які віддали своє життя, захищаючи незалежність нашої держави. Памʼятаємо. Залишаємося вдячними. Усією країною", - написав український лідер.

Хвилину мовчання проводять з нагоди Дня захисників та захисниць України.

"Герої мають жити у наших серцях. Шануємо, пам'ятаємо", - додали у відео, яке опублікував Зеленський.

Загибель українських військових на фронті - останні новини

Як писав УНІАН, за весь час повномасштабної війни на фронті загинуло 123 українські митці. За словами міністра культури Миколи Точицького, Україна вже має своє розстріляне покоління митців.

Також повідомлялось, що на фронті загинув відомий український актор Андрій Касьянов, який служив в ЗСУ. На момент загибелі йому було 27 років.

"Колектив Дніпровського національного театру ім. Т.Г. Шевченка знаходиться у глибокій скорботі. Велике горе об’єднало всіх нас – загинув у бою з ворогом артист драми нашого театру Андрій Касьянов. Талановитий артист, щира і добра людина, сміливий захисник нашої держави. Повідомлення про смерть Андрія вразило всю нашу театральну родину...", - зазначили у повідомленні театру, в якому працював Андрій.

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